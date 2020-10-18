2020 İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir? İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

İhbar tazminatı belirli şartlara göre verilmektedir. Bu şartlar iş kanununda belirtilmektedir. hem işçiler hem de işverenler bu şartlar dahilinde tazminat işlemleri için yasal işlemlere başvurabilmektedir.



İhbar Tazminatı Nedir?



İşçiler çalıştıkları kurumlardan ayrılmak istemeleri durumunda iş yerlerine istifa dilekçesi verirler. Bununla beraber istifa dilekçelerini insan haklarına bildirmeleri de gerekmektedir. Bildirimin yapılmasından sonraki süreç ihbar süresidir. İşveren işçinin ihbar tazminatı alma şartlarını gözden geçirir. Bu durumu da en kısa sürede işçiye bildirmek zorunluluğu bulunur.



İş sözleşmesinin belirsiz süreli yapılması durumunda istifadan önce durumun işverene bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimin yapılmasından sonra ise ihbar süreleri başlamış olur. Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa ihbar tazminatını ödemek zorundadır.



İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?



İhbar tazminatı işçi ile işveren arasında olup bu tazminatı alabilmenin bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartlara uymayanların ihbar tazminatı alma durumu söz konusu değildir. İhbar tazminatı alma şartları ise şunlardır:



- İhbar sürelerine uyulmak

- İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması

- İş sözleşmesini bildirim süresi verilmeksizin fesih eden tarafın işveren olması

- Haklı bir sebepten dolayı işten ayrılmak



İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?



Bir işçinin veya bir işverenin iş sözleşmesini fesih etmeleri durumunda bazı şartlar ve süreler bulunmaktadır. Bu durumda işveren işçileri habersiz işten çıkaramayacağı gibi işçilerde istediği zaman işten ayrılamamaktadır. Her iki taraf için bazı süre ve şartlar bulunmaktadır. Bu süreye ihbar süresi adı verilmektedir. İhbar tazminatı süreleri şu şekildedir:



- Hizmet süresi 6 aydan daha az sürmüş işçiler için 2 hafta

- Hizmet süresi 6 ay ile 1,5 yıl arası sürmüş işçi için 4 hafta

- Hizmet süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arası sürmüş işçi için 6 hafta ve

- Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta olmaktadır.



Eğer her iki tarafta bu ihbar sürelerine uymaz ise karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Diğer bir değiş ile işveren bu sürelere uymaksızın çalışanı işten çıkarır ise veya işçi bu sürelere uymadan işten ayrılırsa karşı tarafa hesaplanan tutar kadar ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.