2020’de denizlerdeki en büyük keşif

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020 içinde dünyada yapılan en büyük 10 keşfin toplam değeri yaklaşık 19 milyar varil petrol eşdeğeri oldu. Listenin ilk sırasında 14 milyar varil petrol eşdeğeri keşif ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bulunurken, üçüncü sırayı 1.3 milyar varil petrol eşdeğeri ile Rusya, dördüncü sırayı 730 milyon varil petrol eşdeğeri keşifle Surinam aldı.



‘Dönüm noktası’



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, Sakarya Gaz Sahası keşfinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Dönmez, keşifle Milli Enerji ve Maden Politikası’nın hidrokarbon alanındaki en somut sonucunun alındığını belirtti. Bakan Dönmez, 2020’de bütün keşifler ele alındığında Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kara sahasında yaptığı keşfin ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek, “Şu hususu gözden kaçırmamak gerekir. Öncelikle Körfez ülkeleri bölgesi dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz yataklarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca BAE’nde yapılan keşif karada yapıldı, bunlar; hem maliyet, hem de operasyonel açıdan denizde yapılanlara göre daha uygun” dedi.



Kanuni görev için gün sayıyor



Mersin Silifke ilçesinde NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni’nin, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmasına az bir zaman kaldı. 2012’de Güney Kore’de üretimi tamamlanan gemi, 2020’ye kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye’ye getirilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.



Dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan gemiye bölgede de yoğun ilgi var.