‘2020’ye güçlü başlangıç yaptık’

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) ocakta 51.3’e yükseldiğini bildirdi. Geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Albayrak, “2020’ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Üretim ve istihdam artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nde ocakta eşik değerin üzeri olan 51.3’ün görüldüğünü hatırlatarak, “2020, üretimi ve istihdamı artıracak politikalarla güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak” ifadesini kullandı.

Varank, yeni siparişlerdeki artışın, talepteki iyileşmenin devamına işaret ettiğinin altını çizdi.