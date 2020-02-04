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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘2020’ye güçlü başlangıç yaptık’
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    04.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘2020’ye güçlü başlangıç yaptık’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin ocakta 51.3’e yükseldiğini belirterek, “2020’ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk” ifadesini kullandı.

    ‘2020’ye güçlü başlangıç yaptık’

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) ocakta 51.3’e yükseldiğini bildirdi. Geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Albayrak, “2020’ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk” değerlendirmesinde bulundu.

    Üretim ve istihdam artacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nde ocakta eşik değerin üzeri olan 51.3’ün görüldüğünü hatırlatarak, “2020, üretimi ve istihdamı artıracak politikalarla güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak” ifadesini kullandı.

    Varank, yeni siparişlerdeki artışın, talepteki iyileşmenin devamına işaret ettiğinin altını çizdi.

     

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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