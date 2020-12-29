2021 Memur maaş zam oranları açıklandı mı? Yeni memur maaşları ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Ocak 2021 tarihinde Aralık enflasyon rakamları açıklanacak. Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayından itibaren 6 aylık enflasyon verileri belli olacak. Peki memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2021 memur maaşı zam oranları ile ilgili ayrıntılar...

Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazası şöyle: Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK 2021?

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Ama elimizde önümle ipuçları var.

Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak.

Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.