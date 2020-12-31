2021 Milli Piyango bileti nereden sorgulanıyor? Milli Piyango çekiliş sonuçlarınız bilet sorgulama sayfasında...

Milli Piyango’nun efsane Yılbaşı Özel 2021 çekilişi sonuçlandı. Amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarasının belli olmasına ise çok az bir zaman kaldı. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak ediyor. Milli Piyango bilet sorgulamasını Milliyet.com.tr online sorgulama ekranı ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti online sorgulama ekranı ile yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre satın aldığını bileti sorgulayabilirsiniz. Bilet sorgulama sayfasına giriş yaparak bilet numaranızı ilgili kutucuğa yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Biletinize ikramiye isabet ettiği takdirde ekranda kazandığınız ikramiye tutarı görüntülenecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Toplamda 563.400.000 TL ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango’da yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak belirlenmişti. Milli Piyango’da büyük ikramiye kazanan bilet tam bilete isabet etmesi halinde ikramiyenin tamamını kazanıyor, yarım bilette ikiye; çeyrek bilette ise dörde bölünmüş oluyor.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI NE OLDU?

31 Aralık 2020 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş sonuçlarının açıklanması ile birlikte en çok aratılan rakamlar büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet ve amorti rakamları oluyor. Bu yılki amorti rakamları 23:00'da Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı çekilişin ardından belli olacak