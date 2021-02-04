04.02.2021 - 16:50 | | AA
2021 yılı aktüerlik sınavları ilanı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Aktüerler Yönetmeliğine göre yapılması gereken aktüerlik birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecek.
Detaylar için tıklayınız
Edirne'de kırmızı alarm: Aşırı yağış ve karların erimesiyle tehlike büyüdü...Edirne'de aşırı yağış ve karların erimesiyle dün 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri'nin Uzunköprü ilçesinde taşması üzerine 'kırmızı alarm verildi. Meriç Nehri'nin sarı alarm seviyesi ise 'turuncu alarma' çevrildi. Ergene Nehri'nin taşması sonucu Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan Pavli Panayır Alanı sular altında kaldı. Alandaki çok sayıda iş yerini su basarken, bölgedeki binlerce dönüm arazi sularla kaplandı. Taşkın suları, Pehlivan ilçesine 30 metre kadar yaklaşırken, DSİ, taşkın olan bölgelerde suyun akışını önlemek amacıyla setler kurmak için çalışma başlattı.