2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30.7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. Eğitim yatırımlarının payı yüzde 14.3, enerji yatırımlarının yüzde 12.2, madencilik yatırımlarının yüzde 10.4, tarım yatırımlarının yüzde 8.7 ve sağlık yatırımlarının yüzde 7.5 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16.2 olarak belirlendi.