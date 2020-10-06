‘2021 yılına şimdiden hazırız’

Temeller şu bilgileri verdi:

“Pandemi döneminde hem ürün gamımızı ve operasyonel süreçlerimizi yeniledik, hem de geleceğe yönelik yeni modeller oluşturmaya başladık. Yurt içi seyahatlerimize katılan misafirlerimizi güvenli turizm serfikası sahibi otellere yönlendirdik. Sadece aileleri ya da güvendikleri arkadaşlarıyla bir arada olmayı tercih edenler için yurt içinde güvenli mavi yolculuk tur seçeneğimizi hayata geçirdik.”

Yeni normale uydu

Yurt dışı turlarını da yeni normale uygun olarak yeniden düzenlediklerini belirten Temeller, şöyle devam etti:

“Yeni tur rotaları, grupların kişi sayıları, seyahat esnasında dikkat edilecek tüm hususları önceden belirledik. MICE tarafında da yurt içindeki etkinlik ve toplantıları yeni normale uygun halde organize etmeye başladık. Hibrit etkinliklerle sektörde yeniden bir hareketlenme olacak. 2021 yılına ve sonrasına şimdiden hazırız.”