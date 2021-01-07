'2021’de Türkiye’ye 1 milyar 700 milyon liralık yatırım yapacağız'

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 2021’de Türkiye’ye 1 milyar 700 milyon lira yatırım getireceğini açıkladı. Akkuş konuya ilişkin bilgi veren Akkuş, “Global Mask markası için 2021’de bayilikler kanalıyla yurt geneline yayılmayı hedefliyoruz. 2021’in ilk aylarında 1 milyar liralık yatırımla medikal malzemede plastik hammadde üretim tesisi açacağız. E-ticaret alanında da yatırım yapacağız. Bu yatırımın bedeli ise 20 milyon TL olacak. Bilişim- IT, e-spor, sağlık merkezi, inşaat sektörüne 700 milyon lira ayırmış olup 2021’de toplam 1 milyar 700 milyon liralık yatırımı Türkiye’ye getireceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gücüne inanarak pandemi sürecini az hasarla atlatacaklarına her zaman inandıklarını belirten Akkuş, “Global Mask adında Türkiye’nin en büyük maske üretim tesisini Hadımköy’de açtık. Global Gloves markasıyla eldiven üretimini üstlendik. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzeme alanında ilk yatırımı biz gerçekleştirdik. NATO’nun resmi maske tedarikçisi olduk. Ülkemizi gururlandıracak birçok ilke imza attık. 2020’de farklı alanlarda birçok ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin yarınlarına inanarak gelecek vaat eden alanlarda, katma değer yaratacağız ve gençler için çok sayıda proje ile genç istihdam sağlayacağız. Global Mask ile yurt içi ve yurt dışına bayilikler kanalıyla yaygınlaşacağız” ifadelerini kullandı.