2021’i ‘atılım’ yılı ilan etti

Yabancı rakiplerimizle rekabet etme gücümüzün kısıtlı olduğu geçmiş yıllardaki başarımızı bu yeni tebliğ sayesinde daha büyük ve daha kârlı hale getireceğiz. Bu kapsamda 2021 bizim için atılım yılı olacak” dedi.

Yeni fırsatlar

Peker, 2021 için şunları söyledi:

“Bir Türk şirketi olarak, ülkemize döviz kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda bayrağımızı yurtdışında dalgalandıran bir Türk yatırımcı olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bir yandan Avrupa’daki büyümemizi sürdürürken diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz.”

Peker markasıyla bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi projelere imza atan Peker Holding, gayrimenkul sektörünün yanı sıra turizm ve teknoloji sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Peker, “Önümüzdeki dönemde Peker Holding’i de BIST’e kote, halka açık bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımıza başladık” dedi.

Avrupa’yla rekabet

SPK’nın GYO’ların yurtdışı yatırımlarla ilgili son tebliğinin kendilerine büyük bir moral verdiğine dikkat çeken Peker, şöyle devam etti: “Artık Türk GYO şirketleri, Avrupa’daki rakipleri gibi ucuz ve uzun vadeli finansman imkânlarından faydalanabilecek. Bu gelişme, rekabet açısından son derece önemli bir gelişmeye işaret ediyor.”