‘2021’in 2. yarısında hareketlenme başlar’

Kovid-19 pandemisi ve kur-faiz-enflasyon sarmalının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm iş dünyasını etkilediğini söyleyen Turan, “Dünyada ve ülkemizde 2020 yılı çok çetin geçti. 2021 yılının ilk altı ayında da bunun izlerini göreceğiz. Ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirdiğimiz takdirde ikinci yarıdan itibaren bir hareketlenme yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu durumu göz önünde bulundurarak ‘önce küçüğü düşünmeli’, KOBİ’lere yönelik adımlar atmalıyız” diye konuştu.

Turan, salgın süreci ile birlikte küresel tedarik zincirinde de ciddi değişimler yaşandığını hatırlatarak, “Tedarikteki sorunlarla birlikte fiyat artışı da yaşanıyor. Bu da ülkemizin en önemli sorunu enflasyon üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Ülkemizin bu dönemi doğru ve etkin bir yol haritası ile yeni rekabet senaryolarını da göz önüne alarak planlaması gerekiyor. Operasyonel hız kadar ölçek ekonomisine de odaklanırsak üretim ve tedarik üssü olabiliriz çünkü Almanya’nın doğusu ile Çin’in batısı arasında kalan bölgede Türkiye ile üretimde ve tedarik zincirinde rekabet edecek bir başka ülke yok” değerlendirmesini yaptı.

Turan, ekim ve kasım ayı göstergelerinin, üçüncü çeyreğin ardından dördüncü çeyrekte de toparlanma sürecinin devam ettiğini gösterdiğini ifade ederek, mevcut verilerin bu yıl ekonomik daralma yaşanmayacağını gösterdiğini söyledi.