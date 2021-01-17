2021’in en yatırımcı KİT’i TPAO olacak

2021 Yatırım Programı’na göre, geçen yıl 24.3 milyar lira olan KİT’lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 79 artışla 43.4 milyar lira olarak öngörüldü.



TPAO, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6.8 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 13.4 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Kuruluş, bu tahsis ile geçmiş yıllarda ilk sırada olan TCDD’yi geride bıraktı.



TCDD ikinci sırada



Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 12.6 milyar lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 6.1 milyar lira ile üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 5.5 milyar lira ile dördüncü sırada yer aldı.



Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 1.7 milyar, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 950 milyon, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) 750 milyon, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 635 milyon, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 595 milyon lira tutarında yatırım yapacak.



Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu yıl 393 milyon, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 183 milyon, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 159 milyon, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 155 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.



Öte yandan, 2021 yılındaki KİT yatırımlarının yüzde 33’ünü ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve haberleşme için 14 milyar 344 milyon 997 bin lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerjiye 14 milyar 50 milyon liralık, madenciliğe 13 milyar 960 milyon 251 bin liralık yatırım yapılacak.