‘2023 için durmaksızın çalışacağız’

Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.”

600 milyarlık kalkan

Paylaşımında, Kovid-19 pandemisi döneminde uygulamaya alınan destek paketlerini info grafiklerle anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin maddi tutarı 252 milyar TL’ye ulaştı. Bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü (çarpan etkisi) 600 milyar TL’yi aştı.”

İnfografikte maddi desteklerin milli gelire oranının yüzde 5’e, toplam desteklerin milli gelire oranının da yüzde 11’e ulaştığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın paylaşımında, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede attığı adımlarda geldiği son nokta da maddeler halinde şöyle özetlendi:

“5.5 milyona yakın aileye, 1000 TL’lik nakdi yardım gerçekleştirildi. Yaklaşık 66 milyar TL tutarında SSK, Bağ-Kur muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi. 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı. Geliri 5 bin TL’nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL’lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı. 1.1 milyon esnafa 25 milyar TL’ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı. 180 bin 933 işletmeye 145.6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.”