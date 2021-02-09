22 ülkedeki sevgililere Türkiye’den çiçek gitti

Ülke genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya’da, 25 Ocak’tan itibaren Sevgililer Günü mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde işlerinin başına geçen sektör çalışanları, seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekleri toplayıp sevgililer için hazırladı. Paketlenen çiçekler, tırlarla Türkiye’den 22 ülkeye dağıtım için depolardan yola çıktı. Bir hafta daha devam edecek son sevkiyatlar için hazırlanan çiçekler ise uçaklarla gönderilecek.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Çiçek ihracında geçen yıla göre bu yıl artış yaşandığını belirterek, “Sevgililer Günü için 70 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu, bunun da parasal değeri yaklaşık 7 milyon dolar. Geçen yıl 60 milyon dal sevkiyatımız olmuş, 6 milyon dolar civarında da bir gelir sağlanmıştı. Rekor denilebilecek bir artışımız söz konusu” diye konuştu.

Yılmaz, Sevgililer Günü’nde daha çok kırmızı çiçeklerin talep gördüğünü belirterek, “Kırmızı güller, karanfiller revaçta. Ağırlıklı olarak karanfil ihraç ettik. 100’ün üzerinde farklı çiçeği pazara sunduk. Gülü daha fazla iç piyasada değerlendirdik. Özel günlerde süs bitkileri canlılık kazanıyor.”