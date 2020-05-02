02.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
23.5 milyon turiste 4 dilde mektup yazdılar
Antalya’da geçen yıl tatil yapan 7.5 milyon yerli ve 16 milyon yabancı turist için hazırlanan ‘Sun and more’ (Güneş ve daha fazlası) başlıklı mektup, gönderilmeye başlandı.
Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda alınan karar kapsamında, geçen yıl kente tatile gelen turistlere yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra turistleri kente davet etmek için Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nce Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce 23.5 milyon mektup hazırlandı.
Özenle yazılan ve 2020’nin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla antik kentin fotoğrafının da yer aldığı mektuplar, tatilcilere ulaştırılması için Antalya genelindeki tüm otel ve tur operatörlerine gönderildi.
Otel ve tur şirketi yetkilileri de dijital ortamda e-posta aracılığıyla mektupları göndermeye başladı.