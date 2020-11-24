MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre...
ABONE OL
24.11.2020 - 09:05 |

23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 83 milyon TL'ye yaklaştı. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları ve bilet sorgulama ekranı...

23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 82 milyon 975 bin 445 TL. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 8 - 22 - 42 - 52 - 55 - 71 ve joker: 49 oldu. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaralarının açıklanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek. 

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam gerçekleştirilen çekilişte 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 4 kişi 85.821,55 TL, 4 bilen 803 kişi 427,50 TL, 3 bilen 9.599 kişi 89,40 TL ve son olarak 2 bilen 129.479 kişi 9.90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula | Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre...

 

Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonuAdana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İznik'te müthiş keşif! Böyle görüntülendi...

İznik'te müthiş keşif! Böyle görüntülendi...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

“Yolda kaldık” diyerek dilenen 3 kadın, taksi çağırarak kaçtı

“Yolda kaldık” diyerek dilenen 3 kadın, taksi çağırarak kaçtı

Sıradaki Haber