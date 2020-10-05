23 milyon dolarlık tuvalet Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Kargo malzemeleri ve 23 milyon dolarlık uzay tuvaleti taşıyan Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştı ve robotik kol ile bağlanma süreci başladı. Süreç, NASA’nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor. Northrop Grumman'ın kargo ikmal uzay aracı Cygnus, yiyecek ve temel ihtiyaçlar başta olmak üzere bilimsel deneyler için ekipman ve diğer cihazları ISS’ye aktarmayı amaçlıyor.

ISS ekibi, Cygnus uzay aracı tarafından getirilen 23 milyon dolarlık tuvaletin yanı sıra bir turp yetiştirme kabı ve istasyonun dış yüzeyindeki görüntüleri kaydedecek panoramik kamerayı istasyona aktarmayı planlanıyor. Uzay aracı yaklaşık 3.4 tonluk yükle yörüngeye yerleşti.

NASA sıfır yerçekimine uygun şekilde hazırlanan 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti ISS’ye deneme amaçlı gönderdi. Gelecekte Ay'a göreve gidecek astronotların kullanması amacıyla tasarlanan ve NASA'nın Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adını verdiği tuvalet, Cygus’ın içinde yer alan bir kargo kapsülü içinde ISS’ye ulaştı.