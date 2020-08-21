23 milyon yolcu İstanbul’dan uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden AA’nın derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda ocak - temmuz döneminde iç hatta 4 bin 982, dış hatta 14 bin 763 sefer düzenlendi. Toplamda 19 bin 745 uçuş, bu havalimanından yılın ilk 7 ayında icra edildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ocak - temmuzda iç hatta 39 bin 775, dış hatta 22 bin 974 sefer yapılırken yolcular bu dönemde 62 bin 749 uçuşla seyahat etti. Dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı’ndan yılın 7 ayında toplam 109 bin 795 sefer icra edildi. Bu dönemde, iç hatta 33 bin 755, dış hatta 76 bin 40 sefer İstanbul Havalimanı’ndan düzenlendi.



Ocak - temmuz döneminde İstanbul’daki tüm havalimanlarından iç hatta 78 bin 512, dış hatta 113 bin 777 olmak üzere 192 bin 289 sefer icra edildi. Geçen senenin aynı döneminde İstanbul’daki havalimanlarından 402 bin 371 uçuş yapılmıştı.



Türkiye’deki havalimanlarından yılın 7 ayında düzenlenen 431 bin 49 seferin yaklaşık yüzde 45’i İstanbul’daki havalimanlarından icra edildi.