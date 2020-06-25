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    HaberlerEkonomi Haberleri 230 milyon TL’lik işleme aracılık etti
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    25.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    230 milyon TL’lik işleme aracılık etti

    Fintek girişimi Figopara, koronavirüs sürecinde şirketlerin nakit akışlarını bozmadan finansman ihtiyacını karşılamalarına yönelik verdiği hizmetle ilk üç aylık süreçte 230 milyon TL’lik işleme aracılık ettiğini duyurdu.

    230 milyon TL’lik işleme aracılık etti

    Sundukları platform ile alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin finansmanını kolay ve ulaşılabilir hale getirirken tedarik zinciri döngüsünü de hızlandırdıklarını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı Koray Bahar, “Böylesi bir dönemde kobiler finansmana daha çok ihtiyaç duydu. Koronavirüs sürecinde hızla yükselen e- ticaretle birlikte alıcı ve satıcı firmalarile İSO’nun belirlediği İSO 100 şirketleri tedarikçi finansmanı konusunda Figopara’ya ilgi gösterdi. 11 Mart tarihinden bugüne 230 milyon TL’lik işleme aracılık ederek, aracılık ettiğimiz tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artırdık. Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar 1 milyar TL’lik işleme aracılık etmek” dedi. 

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