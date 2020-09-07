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    HaberlerEkonomi Haberleri 24 ilde bulunan 49 taşınmaz özelleştirilecek
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    07.09.2020 - 09:35 | | AA

    24 ilde bulunan 49 taşınmaz özelleştirilecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 24 ilde bulunan 49 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

    24 ilde bulunan 49 taşınmaz özelleştirilecek

    Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB'in yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adana, Aydın, Ankara, Erzincan, Tunceli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Van, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tokat, Antalya, Kayseri, İzmir ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

    Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

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