24.01.2021 - 14:56 |
24 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatları hem yatırımcılarım hem de hediye olarak alacak kişiler tarafından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşan düşük ve yükseliş merak ediliyor. Peki 24 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gram altın satış fiyatı bugün 442,09 TL olurken çeyrek altın satış fiyatı ise 724,93 TL oldu. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler haberde yer alıyor. İşte 24 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam atın alış-satış fiyatları...
24 OCAK ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 441,98 TL
Gram altın satış fiyatı: 442,09 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 708,70 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 724,93 TL
Yarım altın alış fiyatı: 1.412,97 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.449,87 TL
Tam altın alış fiyatı: 2.923,38TL
Tam altın satış fiyatı:2.997,28 TL