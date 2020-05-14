240 milyar liralık istikrar kalkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kovid-19 pandemisi ile mücadelede devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5’i civarındadır. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11’ine denk gelmektedir” dedi.

Bakan Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak’ın sorularını yanıtladı. Kovid-19 ile mücadeleyi beş temel hedef üzerine inşa ettiklerini vurgulayan Albayrak şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızı salgından korumak ve hastalananları en iyi koşullarda tedavi etmek, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlere maddi destek vermek, ekonomik katma değer oluşturan firmalarımızın geçici likidite sıkışıklığı nedeniyle kepenk kapatmasının önüne geçmek, istihdamı ve hane halkı gelirini korumak, sağlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doğal gaz gibi temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için gereken tedbirleri almak.”

5 milyon aileye nakit

Albayrak, bu hedefler çerçevesinde yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yaptıklarını aktararak, “İşini kaybeden vatandaşlarımızı da ayrıca bu yardım kapsamına aldık. KGF destekli İşe Devam paketi kapsamında 190 bin 453 firmamıza yaklaşık 137 milyar TL’nin üzerinde finansman sağlandı. Buradaki şirketlerin yüzde 97’sini KOBİ’ler oluşturdu. Aylık geliri 5 bin TL’den az vatandaşlarımız için sunulan destek kapsamında 5 milyon 582 bin vatandaşımıza 33 milyar TL’yi aşkın kaynak sunuldu” diye konuştu.

Türkiye iyi konumda

1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği sağladıklarını anlatan Albayrak, tüm başvurularda yüzde 85’in üzerinde bir geri dönüşle finansman sağlama oranı yakaladıklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar TL’ye ulaştığını belirten Albayrak şöyle devam etti:

“Bu miktar, milli gelirin yüzde 5’i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11’ine denk gelmektedir. İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki çok iyi konumda olan ülkelerden biridir. Mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa yüzde 5, Almanya yüzde 4.9, Çekya yüzde 4.7, İtalya yüzde 1.4 seviyesinde kalmıştır.”

Bilanço sağlam

Bakan Albayrak, “Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir” diyerek, dünya ülkelerinin borçluluk durumuna bakıldığında, net borçluluğun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Albayrak, Türkiye’de bu oran yüzde 32.5 iken İtalya’da bu yüzde 135, Portekiz’de yüzde 120, Belçika’da yüzde 99, Fransa’da yüzde 98, İspanya’da yüzde 96, Birleşik Krallık’ta yüzde 86, Euro Bölgesi’nde yüzde 84’lerde olduğuna dikkati çekti.

‘Yıldızımız parlayacak’

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’nin Türkiye ile ilgili “Türkiye’yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak” adlı bir rapor yayınladığını anımsatan Bakan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Kovid-19 sonrası değişimlerden en çok fayda sağlayacak ülkelerin başında geleceğini vurguluyor. Salgının etkisiyle tedarik zincirlerinin kısalacağını ve Avrupa ülkelerinin yakın yerlerde üretim yaptırmayı tercih edeceği öngören bu rapor, bu eğilimin Türkiye’nin yıldızının parlamasına yol açacağını ifade etti. Türkiye’nin toplam ihracatının salgın sonrası dönemde yıllık bazda 16 milyar dolar artış göstereceği tahmininde bulunan bu raporun değerlendirmelerinin ötesinde fırsatlara ve potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz. Özellikle dijitalleşme ve e-ticarette dünyanın en iyi ülkelerinden birisi durumundayız. Dünyanın bir kez daha önemini anladığı sağlık alanında gerek altyapımız gerek teknoloji üretim kapasitemizi daha iyi değerlendireceğiz.”

‘Zinciri kopartmayan kazanacak’

DEİK Başkanı Nail Olpak, Çin ile Avrupa arasında doğru tedariki sağlayabilecek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Olpak, “İşlerimizi askıya almıyoruz” ifadesine vurgu yaparak, çarkların optimal seviyede dönmesinin, zincirin halkalarını koruyacağını dile getirdi.

Olpak, yeni dönemin kazananının, tedarik ve arz zincirini kopartmadan, muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenlerin olacağını dile getirdi.