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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘25 Eylül’de KKTC’ye yeniden su verilecek’
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    11.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘25 Eylül’de KKTC’ye yeniden su verilecek’

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül’den itibaren, onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu’dan KKTC’ye yeniden su verileceğini açıkladı.

    ‘25 Eylül’de KKTC’ye yeniden su verilecek’

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği “Skandi Seven” gemisinde incelemelerde bulundu.

    İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Oktay, “25 Eylül 2020, yani 15 gün sonra suyu basmış olacağız. Biz her fırsatta tekrarlıyoruz. Hangi şart altında olursa olsun Türkiye, Kıbrıs Türkü ve KKTC ile birliktedir, beraberdir, bir ve beraber olduğunda da güç kazanır” dedi. KKTC Başbakanı Tatar da “25 Eylül’den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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