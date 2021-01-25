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25.01.2021 - 07:29 |

25 Ocak altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Yeni haftaya girilirken döviz ve altın fiyatları merak konusu olmuş durumda... Yatırımcılar nasıl bir yol izleyeceğini araştırırken 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusuna da cevap arıyor. İşte 25 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

25 Ocak altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Yepyeni bir haftaya girdik. Gözler piyasalara çevrilmiş durumda... Özellikle altın fiyatları sabah itibarıyla yoğun şekilde araştırılıyor. 'Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?' sorusuna cevap aranıyor. İşte detaylar...

25 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 437,98 TL

Gram altın satış fiyatı: 441,09 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 710,70 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 724,93 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.420,97 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.449,87 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.843,38TL

Tam altın satış fiyatı:2.874,28 TL

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