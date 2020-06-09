26 projeye yüzde 0.79’la Emlak Katılım finansmanı

Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’nin yer aldığı illerde, 26 farklı Emlak Konut GYO projesinde sınırlı süre için geçerli olacak kampanya kapsamında teslime hazır evler de yer alıyor. Emlak Katılım, konut kampanyasında uygulanan finansman desteği ile müşterilere ‘ödemesiz dönem’ ve uygun vade oranı sağlıyor. Kampanyada 120 ay vade ve 0.79 finansman oranı uygulanıyor.