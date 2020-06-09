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    HaberlerEkonomi Haberleri 26 projeye yüzde 0.79’la Emlak Katılım finansmanı
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    09.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    26 projeye yüzde 0.79’la Emlak Katılım finansmanı

    Emlak Katılım, Emlak Konut GYO ile ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı olanaklar sunan, gayrimenkul sektörüne de destek sağlayacak bir anlaşmaya imza attı.

    26 projeye yüzde 0.79’la Emlak Katılım finansmanı

    Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’nin yer aldığı illerde, 26 farklı Emlak Konut GYO projesinde sınırlı süre için geçerli olacak kampanya kapsamında teslime hazır evler de yer alıyor. Emlak Katılım, konut kampanyasında uygulanan finansman desteği ile müşterilere ‘ödemesiz dönem’ ve uygun vade oranı sağlıyor. Kampanyada 120 ay vade ve 0.79 finansman oranı uygulanıyor.

     

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