27 Şubat altın fiyatları | Çeyrek, Tam, Yarım altın fiyatlarında günün ilk rakamları

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tehdidinin tüm kıtalara yayılmasının ardından geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 317 liradan günü kapatan gram altın haftaya sert yükselişle başladı. 335 lira sınırını test eden 24 ayar külçe altının gramı Çin tarafından yapılan Koronavirüs aşısının bulunduğu açıklamaları ile bir nebze olsun geriledi. Bir önceki gün günü 325 lira seviyesinden tamamlayan gram altın dün kapanışta 323,50 liradan günü tamamladı. An itibariyle gram altının fiyatı 327,40 TL'den işlem görüyor

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 ayar külçe altının alış fiyatı 327,34 TL, satış fiyatı ise 327,40 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 517,89 TL iken Kapalıçarşıda satış fiyatı ise 529,59 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.032,55 TL'den alınırken 1.059,19 TL'den satışa sunuluyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.136,3O TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 2.189,64 TL olarak öne çıkıyor

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