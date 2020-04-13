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    HaberlerEkonomi Haberleri 28 ile gönderildi! Sadece koruyucu ekipmanlarla temas sağlanacak
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    13.04.2020 - 13:40 | | DHA

    28 ile gönderildi! Sadece koruyucu ekipmanlarla temas sağlanacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum: "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak." dedi.

    28 ile gönderildi! Sadece koruyucu ekipmanlarla temas sağlanacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacağını, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacağını açıkladı.

    "GEMİLERİN ÇÖPLERİ TIBBİ ATIK OLARAK YÖNETİLECEK"

    Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan 28 ile yeni bir genelge gönderdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

    "Gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."

    Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı...Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.
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