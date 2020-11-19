280 milyon dolarlık uyduya milli sigorta

Yapılan sigorta poliçesi ile toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uyduları ‘Türksat 3A’, ‘Türksat 4A’ ve ‘Türksat 4B’ 1 yıl süreyle Türkiye Sigorta tarafından sigortalanıyor. Olası risklere karşı 2.225.000.000 TL değerinde teminat sağlanıyor. Düzenlenen ‘Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçesi’, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanında uydularımız yörüngede görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da güvence sunuyor.



‘Heyecan duyduk’



Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin milli haberleşme uydularını Türkiye Sigorta güvencesi altına aldıklarını söyledi. Benli, “Uydu teknolojilerine yatırımlarına devam eden, 1994’den günümüze bu alanda olağanüstü mesafe kat eden ülkemizin haberleşme uydularına destek sunmanın heyecanını taşıyoruz. Firma olarak ilk poliçemizi Tuna-1 kuyusunun sigortalanması kapsamında yaptık. Bugün Türkiye’nin değerlerini uzayda da güvence almanın gururunu taşıyoruz” diye konuştu.





Ülke kaynağı korunacak

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 3A, Türksat 4A ile Türksat 4B’nin Türkiye Sigorta tarafından sigortalanması ile Türkiye’nin uydularının milli kaynaklarla sigortalanmış ve ülke kaynaklarının çok daha etkin kullanılmış olacağını vurguladı.



Şen, “Bu yıl filomuza katılacak 5A ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak Türksat 5B uyduları ile 5 aktif uyduya sahip olacağız. Dünya uydu operatörleri arasındaki önemli yerimizi perçinleyeceğiz” dedi.