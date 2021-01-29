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29.01.2021 - 09:25 |

29 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında bir düşüş olmasıyla birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki 29 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

29 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları araştırmaları devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 438,25 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise merakla araştırılıyor. İşte 29 Ocak altın alış satış fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

29 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 438,16 TL

Gram altın satış fiyatı: 438,25 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 704,67 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 721,18 TL

Yarım altın alış fiyatı:1.404,94 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.442,36 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.906,77 TL

Tam altın satış fiyatı: 2.981,76 TL

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