09.01.2021 - 17:29 |
3+1 ahşap ev satışa çıkarıldı
Sivas Merkez'de 3+1 ahşap ev mahkeme tarafından satışa çıkarıldı.
3+1 ahşap evin muhammen bedeli 300 bin lira olarak açıklandı.
Evin birinci satış günü 16 Şubat, ikinci satış gününün ise 19 Mart olduğu belirtildi.
Türkiye'yi sarsan cinayet! 'Yaşasın babam artık gelmeyecek'Antalya'da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, “Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söylediğini duydum. Çocuklar da şiddete uğramış" dedi.