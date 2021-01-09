MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 3+1 ahşap ev satışa çıkarıldı
ABONE OL
09.01.2021 - 17:29 |

3+1 ahşap ev satışa çıkarıldı

Sivas Merkez'de 3+1 ahşap ev mahkeme tarafından satışa çıkarıldı.

3+1 ahşap ev satışa çıkarıldı

3+1 ahşap evin muhammen bedeli 300 bin lira olarak açıklandı.

Evin birinci satış günü 16 Şubat, ikinci satış gününün ise 19 Mart olduğu belirtildi.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

 

Türkiye'yi sarsan cinayet! 'Yaşasın babam artık gelmeyecek'Antalya'da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, “Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söylediğini duydum. Çocuklar da şiddete uğramış" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Kayseri'de operasyon! 13 kişi yakalandı

Kayseri'de operasyon! 13 kişi yakalandı

Sıradaki Haber