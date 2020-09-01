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    HaberlerEkonomi Haberleri 3,2 milyon lira fındık üreticilerinin hesaplarına yatırıldı
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    01.09.2020 - 11:26 | | AA

    3,2 milyon lira fındık üreticilerinin hesaplarına yatırıldı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." ifadelerini kullandı.

    3,2 milyon lira fındık üreticilerinin hesaplarına yatırıldı

     

    Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO'ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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