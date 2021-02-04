3.6 milyar TL servis geliri yazdı

M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.7 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon artışla 15.2 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 65’ini oluşturdu. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51.3 artış ile 621 petabyte’ı aştı. Türkiye’nin 81 ilinde 23.2 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Yatırımlar sürecek

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye global olarak da ana stratejimizi oluşturan dijitalleşme konusunda grubumuz içinde öncü bir pazar. Türkiye’nin hak ettiği dijitalleşme seviyesine ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. ‘Vodafone Yanımda’, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızda aylık aktif müşteri sayımız 16.3 milyonu aştı. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 202^de de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça biz de üzerimize düşeni yapacağız.”