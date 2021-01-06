3.8 milyar liralık yatırım yapacak

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yıldır faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, bu sene faaliyet bölgelerinde alt yapı çalışmalarına, elektrik üretiminde hibrit teknolojilere ve mevcut santrallerini geliştirme projelerine 3.8 milyar TL’lik yatırım yapacak.

Geliştirme projeleri

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, hedeflerini şöyle açıkladı:

“Bu yıl yatırım bütçemizi tüm grubumuz için 3.8 milyar TL olarak belirledik. Bu kapsamda hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde de altyapı çalışmaları için 9.6 milyar TL yatırım yapacağız. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.”