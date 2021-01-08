08.01.2021 - 12:48 |
3 adet taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan verilen ilanda 3 adet taşınmazın 3 yıllığına kiraya verileceği duyuruldu.
İlan.gov.tr'de yer alan ilanda, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şu ifadelere yer verildi:
"Mülkiyeti ve kullanım tasarruf hakkı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan özellikleri, Muhammen Kira Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli yazılı olan taşınmazlar, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir."
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