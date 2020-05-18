‘3 ay daha uzatılsın’

Avdagiç, AA’ya yaptığı açıklamada 3 ay süre ile çalışanın günlük brüt kazancının yüzde 60’ının ve genel sağlık sigortası primlerinin bu ödenekten karşılandığını hatırlattı.

Ödeneğin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin adı gibi bir kalkan vazifesi gördüğünü vurgulayan Avdagiç, şöyle konuştu:

“Kovid-19’un etkisini bertaraf etmek için başarıyla uygulanan İstikrar Kalkanı Paketi’nin en önemli maddelerinden biri olan ve çalışanın günlük kazancının yüzde 60’ını karşılayan Kısa Çalışma Ödeneği, geçen yaklaşık iki ayda istihdamın korunmasındaki başarısını ispatlamıştır. İşletmeler haziranda faaliyetlerini artırma ya da yeniden başlatmaya hazırlanırken, koronavirüsten etkilenen iş yerlerinde çalışanlara yönelik uygulanan kısa çalışma kapsamındaki maaş ödemelerinin, son başvuru tarihi olan 30 Haziran’dan itibaren ikinci bir üç ay süreyle uzatılması işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı yapacaktır.”

Yoğun sipariş

İTO’da tüm sektörleri yakından takip ettiklerini belirten Avdagiç, “Ekonomide ibrenin hazirandan itibaren yukarı doğru çıkacağını görüyoruz. Bazı sektörlerde yeni tedbirlerle daha hızlı mesafe almamız şart. Bunu el birliği ile başaracağız. Öte yandan bazı sektörlerimizden son günlerde ‘yoğun siparişler’ aldıkları bildirimi geliyor. Bu bizim cesaretimizi artırıyor. İkinci bir dalga gelmezse tedbirli bir iyimserlik içindeyiz” diye konuştu.