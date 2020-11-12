3 ayda 2000 araçlık online sipariş aldı!

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan’in, Türkiye’de bir ilk olarak, 2012 yılında hizmete açtığı online kiralama platformu “tiklakirala.com”, Haziran ayında ara yüzünü yenilemiş ve daha kullanıcı dostu bir hale gelmişti. Gelen güncellemelerle birlikte ikinci el kiralama bölümü de gelişen Tıkla Kirala, yenilenen yüzüyle kısa sürede başarılı sonuçlara imza attı. “tiklakirala.com”, 3 aylık bir süre içerisinde toplamda 1000 adedin üzerinde sıfır km araç kiralama siparişi alırken, buna ikinci el siparişler de eklendiğinde sayı 2 bin adedin üzerine çıktı.



Yenilenen “tiklakirala.com”da şirketler, operasyonel ihtiyaçlarına göre kiralama paketlerine ve ek hizmetlere birkaç tıkla erişebiliyor. Böylece şirketler, uçtan uca online bir teklif alma ve sipariş oluşturma imkanı buluyor. Hatta daha sonra değerlendirmek üzere, beğendiği araçları favorilerine ekleyip gerektiğinde yalnızca tek bir tıkla siparişini tamamlayabiliyor. Siparişin kredibilite değerlendirmesi, araç tedariki ve teslimatı gibi süreçler, yine web sitesi üzerinden takip edilebiliyor.



İkinci el kiralama



Ara yüzü yenilenen “tiklakirala.com”un en önemli geliştirmelerinden birisini ise, ikinci el araç kiralama bölümü oluşturuyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören ikinci el kiralama işlemleri artık saniyeler içerisinde yapılabiliyor.



İkinci el kiralama bölümünü güçlendiren “tiklakirala.com”da kaliteli ve avantajlı 2. el araçlara ait bilgilere saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. LeasePlan’in kiralama süresini tamamladıktan sonra geri dönen, bakımları tam ve tekrar kiralanmaya hazır hale getirilen ikinci el araçlarının yer aldığı bölümde, fiyat bilgileri de yine tamamen şeffaf bir şekilde sunuluyor.



Dijital dönüşüm

Pandeminin başından bu yana yaşanan kökten değişimlerin, kiralama dünyasına da önemli ölçüde etki ettiğini söyleyen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

“Eski normalde, belki de birkaç yılda yaşayacağımız dijital dönüşümü; hem bireyler hem de sektörler olarak çok kısa sürede yaşadık. Kiralama sektörünün de bu dönüşümün dışında kalmadığını ve özellikle dijital kanallarımıza ilginin daha da artığını söyleyebiliriz. LeasePlan Türkiye olarak; operasyonel kiralama pazarına uzun yıllardır ‘tiklakirala.com’, ‘İş Ortağım Platformu’ gibi dijital yatırımlarımızla öncülük ediyorduk... Dijital kanallarımızı değişen müşteri ve partner ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyip geliştirerek artan bu ilgiyi karşılayacak alt yapımızı kuvvetlendirdik.”