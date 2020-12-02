3 bin kişi hibe ile kendi işinin sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birçok alanda engellilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar attıklarını söyledi. Bu adımlardan birinin engellilerin çalışma hayatına katılımları konusu olduğunu ifade eden Selçuk, “Kamu dâhil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Engelli kontenjanlarında doluluk oranı yüzde 90’lara kadar çıktı” diye konuştu.

2002’den bu yana 406 binin üzerinde engellimizi iş hayatıyla buluşturduk

İstihdam politikalarıyla 2002 yılından bugüne kadar 406 bin engelliyi iş hayatıyla buluşturduklarını kaydeden Selçuk, “51 ilde 72 birimde hizmet sunduğumuz Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de engellilerimizin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlamaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Engelli memur sayısı yaklaşık 10 kat arttı

Selçuk, “2002 yılsonu itibariyle memur olarak istihdam edilen engelli sayısı 5 bin 777 iken; 2020 yılında 57 bini aştı” ifadelerini kullandı.

3 bine yakın engellimize 130 milyon TL’ye yakın hibe desteği

Selçuk, İŞKUR’un Engelli Hibe Desteğiyle ilgili bilgiler paylaştı. Bu destekten 2014 yılından bu yana 3 bine yakın engelli vatandaşımızın yararlanarak kendi işini kurduğunu belirten Selçuk, “50 bin TL’ye kadar olan hibe desteği miktarını arttırarak kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 65 bin TL’ye kadar destek vermeye başladık. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon TL hibe desteği verdik” dedi. Engelli vatandaşlarımıza yapılacak hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran Bakan Selçuk, “Hibe desteğiyle; 2019 yılında 589 engelli vatandaşımızın kendi işine sahip olması sağlanmışken 2020 yılında bu sayı 917’ye yükselmiştir.” ifadelerini kullandı.

İş Kulüplerimizden 2017 yılından bugüne kadar 3 bin engellimiz faydalandı

Engelliler, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan vatandaşlara yönelik yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunan İş Kulüplerinden bugüne kadar 3 bin engelli vatandaşımızın faydalandığını belirten Selçuk, “İş Kulüplerimizde engelli vatandaşlarımıza çalışma hayatına giriş için motivasyon ve yöntem desteği veriyoruz” ifadesini kullandı.

Yüzde 70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alanların sayısı 288 bine yaklaştı

Selçuk, yüzde 70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alanların sayısının 2002 yılında 68 bin iken bu sayının 2019 yılı sonunda 288 bine yaklaştığını vurguladı. Bakan Selçuk, “Yüzde 40 ila yüzde 69 arasında engel oranı olup engelli maaşı alanların sayısı 2002 yılında 194 bin iken, bu sayı 2019 yılı sonunda 352 bine ulaştı. Engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısı 2007 yılında 8 bin 800 iken, bu sayı 2019 yılı sonunda 96 bine yükseldi. En yüksek artış engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımızın sayısında oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Evde bakım yardımından yararlananların sayısı 18 kat arttı

Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısının 2007 yılında 28 bin iken bu sayının yaklaşık 18 kat artarak 2020 yılı Temmuz ayında 536 bine yaklaştığını kaydetti.

Umut Evleri 153’e yükseldi

Engellilere hizmet veren resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinin 104’e ulaştığına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Bu merkezlerimizden hizmet alaların sayısı 8 bine ulaştı. Ayrıca, kurum bakımından toplum temelli bakım hizmet modeline dönüşümde Umut Evlerimiz ile engellilerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlayarak bakımlarını gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda 153 Umut Evlerinden 880 kişi yararlandı” diye konuştu.

Özel bakım merkezlerinin sayısı 278’e yükseldi

Bakan Selçuk, 2007 yılında 10 özel bakım merkezinde 351 engellinin bakım hizmeti alırken; 2020 yılında 278 özel bakım merkezinde 21 bini aşkın engelli vatandaşın yatılı bakım hizmetinden faydalandığını belirtti.

123 Gündüzlü Bakım Merkezinde 764 engelli yararlanıyor

Gündüz yaşam merkezlerinin aileleri yanında kalan engelli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağladığını ifade eden Selçuk, “Bu merkezlere devam eden engellilerimiz, çeşitli etkinliklere dahil oluyorlar. Hem becerilerini geliştiriyor hem de kaliteli vakit geçirebiliyorlar. Aileleri de bir nefes alarak günlük ihtiyaçlarını gözleri arkada kalmadan giderme imkânına kavuşuyor. Gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı 123 gündüzlü bakım merkezinden 764 engellimiz yararlanıyor” dedi.

Bin 31 Erişilebilirlik Belgesi düzenlendi

2020 yılı Kasım ayı itibariyle ücretsiz seyahat kapsamında Bakanlık, tarafından yaklaşık 984 milyon TL ödenek aktarıldığını ifade eden Selçuk, “2014-2020 yılları arasında 478’i bina, 9’u açık alan ve 544’ü toplu taşıma aracına olmak üzere toplam bin 31 ‘Erişilebilirlik Belgesi’ düzenlendi. Sadece, 2020 yılı ilk 6 ay içerisinde verilen belge sayısı 137” ifadelerini kullandı.

‘Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı’ başlatıldı

Bakan Selçuk, Türkiye’de, bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takip edildiği ve ailelerin sürece dahil edildiği ‘Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı’ başlattıklarını anımsatarak, “Bu programla yeni doğan döneminden itibaren erken tanı ve müdahale ile beceri ve yeti kayıplarının en aza indirilmesi ve birçok engellilik nedeninin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz” dedi.

EKPSS ile engelli kardeşlerimize istihdamda fırsat eşitliği tanıyoruz

Selçuk, “Engellilerimizi dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Merkezi E-KPSS ile istihdam ediyoruz. Engelli kardeşlerimize bu özel sınav ile adaletli bir şekilde istihdamda fırsat eşitliği tanımaya uğraşıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının ‘Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılımına ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarına katkı sağlayan proje, uygulama ve hizmetlerini kamuoyuna duyurmak, ayrıca erişilebilirlik alanında yapılabilecek çalışmaları teşvik etmek amacıyla bu yıl 9 kategoride erişilebilirlik ödülleri vereceğiz. Erişilebilirlik Ödülleri tanıtımı kapsamında, isteyen herkes, erişilebilirliğin sağlanmasına katkı vermek üzere; “Erişilebilirlik İçin Buradayım” diyerek sertifika sahibi olarak toplumsal farkındalık kampanyasına destek verebilecek. İllere ve sertifika düzenlenme sayısına göre ‘Erişilebilirlik Farkındalığı En Yüksek İller’ sıralaması belirleyerek 3 Aralık’ta kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.