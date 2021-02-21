3 binden fazla kişiye istihdam imkanı!

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yatırımcıların teşvik başvurularının 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdiği kentte, 2020 yılında teşvik tutarında 2019 yılına göre yüzde 56 artış gerçekleştiği bildirildi.

Yatırım teşvik belgesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlendiği vurgulanan açıklamada, teşvik belgesi ile yatırımcılara; teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-ileri teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yatırım yapacak firmalara sigorta primi, KDV istisnası, vergi indirimi, gelir vergisi stopajı, faiz veya kar payı desteği gibi avantajlar sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun'da 2020 yılı için yatırım teşvik belgesi düzenlenen projelerin, tamamlandığında 3 bin 270 kişiye istihdam sağlanmasının beklendiğini belirtti.

Dağlı, 2020 yılında teşvike bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, 78 belge ile imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğunun görüldüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hizmet sektöründe 24, enerji sektöründe 2, tarım sektöründe ise 5 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım teşvik belgesi sabit yatırım tutarının yüzde 46'sını imalat sektörü yatırımları oluşturmaktadır. Sabit yatırım tutarı 2 milyar 234 milyon lira olan 109 projenin, 1 milyar 506 milyon liralık kısmını 69 komple yeni proje, 563 milyon liralık kısmını 27 genişletme projesi, 164 milyon liralık kısmını 13 diğer kategorisindeki projeler oluşturmaktadır. Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacaktır."

Vali Dağlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl Samsun'da yatırım süreci tamamlanan 31 projeye tamamlama vizesi verildiğini hatırlatarak, bu yatırımların 24'ünün yeni, 3'ünün genişletme, 4'ünün diğer kategorideki projeler olduğunu, sabit yatırım tutarı 174 milyon lirayı bulan tamamlama vizesi verilen projelerle 463 kişiye istihdam imkanı sağlandığını ifade etti.

Samsun'un Karadeniz'e açılan kapı olduğunu belirten Dağlı, şunları kaydetti: "Samsun, ana metal ve fabrikasyon metal sanayi, otomotiv yedek parça, kauçuk ve plastik ürünler, savunma sanayi medikal-cerrahi aletler, gıda, lojistik, tarım ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda bütün yatırımcılara elverişli imkanlar sunmaktadır. Her açıdan bölgesel merkez durumunda olan Samsun, gelişmiş sanayi altyapısı, deniz, kara, hava yolu ve demir yolu ulaşımı bağlantıları, nitelikli iş gücü ve potansiyeli, coğrafi, stratejik ve jeopolitik konumu ve tarihten gelen ticaret kültürü, sanayi, üretim ve ulaşım konularındaki tecrübe ve birikimleri sayesinde yeni yatırım yapmak isteyen girişimciler için mevcut, devam eden ve yapılacak yeni OSB'leriyle Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ili ve cazibe merkezidir."