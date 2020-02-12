3 evden 1’ini kadınlar satın aldı

TÜİK verilerine göre, satılan konutların yüzde 57.5’i erkekler, yüzde 31.2’si kadınlar, yüzde 1.8’i de erkek ve kadınlar tarafından ortak olarak alınırken, yüzde 9.5’i ise bunların dışında kalan diğer ortaklıklar tarafından alındı.



Erkekler konut alımlarında yüzde 30.7 oranında ipotekli alımları tercih ederken, bu oran kadınlarda yüzde 20.8 oldu. İstanbul’da konutların yüzde 53.1’ini erkekler, yüzde 27,9’unu kadınlar; Ankara’da yüzde 57,2’sini erkekler, yüzde 31.9’unu kadınlar; İzmir’de ise yüzde 54.1’ini erkekler, yüzde 35.2’sini kadınlar satın aldı.



Erkek ve kadın tarafından ortaklaşa en fazlakonut alınan iller; Afyonkarahisar (yüzde 4), Yalova (yüzde 3.8), Kırşehir (yüzde 3.5), Bartın (yüzde 3.5), Niğde (yüzde 3.4), Karaman (yüzde 2.8) ve Nevşehir (yüzde 2.6)oldu.



Kadınlar batı illerinde daha fazla konut satın aldı. Balıkesir (yüzde 40.3), Çanakkale (yüzde 38.5), Burdur (yüzde 37.6), Edirne (yüzde 37.3), Muğla (yüzde 36.6), Denizli (yüzde 36), Kırklareli (yüzde 35.7), Aydın (yüzde 35.5) ve İzmir (yüzde 35.2) kadınların en fazla konut aldığı iller oldu.