3 meydan okumayla v tipi toparlanma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu seneki Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) ana temalarını ‘Yeni Dengelenme’, ‘Yeni Normal’ ve ‘Yeni Ekonomi’ olarak belirledik” dedi.

2021 - 2023 yıllarını kapsayan YEP Bakan Berat Albayrak tarafından açıklandı. YEP ekonomide gelecek 3 yılın yol haritasını çiziyor.

İstanbul’da Vergi Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Albayrak, 3. çeyrekte ekonomide güçlü V tipi toparlanmaya işaret etti.

Gelecek 3 yılda çok büyük bir değişime şahitlik edileceğine dikkat çeken Albayrak, pandeminin ortaya çıkardığı sorunların Türkiye tarafından küresel arenada fırsata çevrileceğine vurgu yaptı. Albayrak, “Ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak başarıya ulaşması için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Pozitif ayrıştık’

Dünyanın içinde bulunduğu ‘yeni normal’ sürece ilişkin tüm senaryoların göz önünde bulundurularak YEP’in hazırlandığını belirten Albayrak, şunları söyledi:

“Temmuzda kontrollü normalleşme süreciyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğundan Türkiye olarak pozitif ayrıştık. Sanayi üretimi, satın alma yöneticileri endeksi, kapasite kullanım oranı, elektrik tüketimi ve güven endeksi verileri, ekonomide yılın üçüncü çeyreğinden itibaren güçlü bir V tipi bir toparlanma olduğuna ve yıldan yıla büyüme oranının pozitife döndüğüne açıkça işaret ediyor.”

YEP kapsamında yüksek katma değerli ihracat, istihdam olanakları ve kamunun sürükleyici gücüne dikkat çeken Albayrak, rekabet ve verimlilik odaklı stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyüme % 5 bandında sürecek

Albayrak, dördüncü çeyrekte kaydedilecek ivmeyle birlikte yılın tamamında büyümenin pozitif olacağını ve yüzde 0.3 oranında gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade etti.

2021 yılında, ertelenen tüketim ve yatırımların devreye girmesi ve turizm gelirlerindeki normalleşmeyle birlikte büyümenin yüzde 5.8 olmasını tahmin ettiklerini belirten Albayrak, “Sonraki dönemde de büyümenin yüzde 5 seviyesinde seyretmesi; Türkiye’nin yüzde 5 büyüme patikasına evrilmesini öngörüyoruz. Bu büyüme hedeflerine ulaşmak için program döneminde her zaman vurguladığımız şekilde ihracata, katma değerli üretime ve istihdama özellikle bu dönemde çok daha fazla yoğunlaşacağız” dedi.

Kötü senaryo nasıl?

Bakan Albayrak, 2020 - 2021 dönemi için alternatif senaryo çalışmalarını da yaptıklarını belirterek, “Bunu müteakip alternatif senaryo dediğimiz olabilecek bir büyüme konusundaki olası riskleri elbette göz ardı etmiyoruz. İhtiyatlı duruşumuzu koruyarak, her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. Bu doğrultuda, küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisinde salgın koşullarındaki normalleşme sürecinin tersine döneceği ve ekonomilerdeki toparlanma sürecinin sekteye uğrayacağı kötümser bir senaryoda da 2020 yılının sonuna doğru ve 2021 yılına etkilerine baktığımızda olabilecek bir eksi 1.5, 2021 yılında ise YEP tahminimiz 5.8’den 2.1 puan altında kalarak yüzde 3.7 seviyesinde büyüyebileceğini değerlendiriyoruz. Ama bu kötü senaryomuz” dedi.

2023 enflasyon hedefi % 4.9

Fiyat istikrarının sağlanmasının ve enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesinin öncelik olmaya devam ettiğini anlatan Berat Albayrak, “Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10.5’e gerilemesi, 2021’de yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4.9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir. Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün sürdürülmesi enflasyondaki düşüş eğiliminde belirleyici olacaktır. Başta arz yönlü kısıtların ortadan kaldırılmasına olanak sağlayacak, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak politikalar bu süreci destekleyecektir. Bu alanda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Rekabet Kanununda Yeni Yaklaşım önemli rol üstlenecektir” diye konuştu.

2020’de 12.4 milyar $ cari fazla

Yılı cari fazla vererek kapatacaklarını vurgulayan Albayrak, “2020 yılında 12.4 milyar dolar, yani milli gelirimizin yüzde 1.7’si kadar cari fazla verdiğimizi hesaplıyoruz.

Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranının 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 0.7 olarak açık vermesini, program dönemi sonunda ise bu atılan adımlar, stratejik reformların da etkisiyle fazlaya dönmesini, kalıcı bir şekilde dönüşüm noktasında dönmesini öngörüyoruz” dedi.

İşsizlik kademeli azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 336 bin kişi artması ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. Albayrak, belirlenen odak sektörler başta olmak üzere reel sektörün gelecekteki ihtiyaçlarının da dikkate alınarak iş gücü piyasasında talep edilecek becerilerin ve yeni mesleklerin kazandırılmasına daha da yoğunlaşılacağını dile getirdi.

Koronavirüse karşı toplam 494 milyar TL destek sağlandı

Kovid - 19 ile mücadelede alınan tedbirlere yönelik ödemeler ve ertelenen gelirler toplamı 494 milyar lira oldu. Bu destek, milli gelirin yüzde 10’una ulaşmış oldu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde arka arkaya ihtiyaçlar doğrultusunda dinamik adımlar atıldığını anlatan Bakan Albayrak, nakdi yardım, emekli aylığı artışı, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, SGK ve Bağ-Kur primi ve vergi ödemesi ötelemeleriyle katkıların güçlendirildiğini söyledi.

Albayrak ayrıca, finansman erişiminde firmalara Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla artan limitle destekler sağlandığını, hanehalkından esnafa sanayiciye ekonominin tüm paydaşlarına çok düşük maliyetlerle kamu bankaları tarafından finansman oluşturulduğunu hatırlattı.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Planlanan adımların, Türkiye’yi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz. Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir.”

DEİK Başkanı Nail Olpak: “Öncelikleri doğru, ayakları yere basan, iyi hazırlanmış bir program.”

TİM Başkanı İsmail Gülle: “Dünya ve Türkiye ekonomisinin gidişatı göz önünde bulundurulduğunda, bu programın, temel makro hedefler bakımından son derece tutarlı olduğunu düşünüyorum.”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “YEP’teki hedefler, koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: “Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefleri, sanayiciler olarak yıllardır üzerinde durduğumuz bazı temel yapısal konularla ilgili oluşturulmuş perspektif açısından umut verici buluyorum.”

Ekonomistler nasıl buldu?

Ekonomistler, Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) makro verileri yorumladı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, AA’ya yaptığı değerlendirmede, programda kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında tekrar kritik seviye olan 10 bin dolara geleceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, “2021 yılıyla birlikte turizm ve ihracatın tekrar toparlanacağı ve büyümenin buradan geleceği varsayımı var. Yine uzun süredir düşen özel sektör yatırımlarının da 2021 sonrasında toparlayacağı düşünülmüş” diye konuştu.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise büyüme hedeflerinin iddialı olduğunun söylenebileceğini ancak alternatif senaryolarla durumun dengelenmeye çalışıldığını, enflasyonun yüzde 10.5 olarak tahmin edilmesinin piyasa tahminlerinin yüzde 12-13 aralığında olduğu düşünüldüğünde düşük gibi gözüktüğünü dile getirdi.

Ekonomik güven 5 aydır artıyor

Ekonomik güven endeksi, ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvik mekanizmaları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarının etkisiyle 5 aydır yükseliyor.

Kovid-19 salgınının ekonomilerde yarattığı tedirginlik ve belirsizlikler nedeniyle endeks, nisan ayında 52.4’e kadar gerilemişti.

Hızlı bir toparlanma sürecine giren endeks, üst üste 5’inci ayda yükselerek eylülde 88.5’e ulaştı. Endeks ocakta ve şubatta 98.3, martta 93.1, nisanda 52.4, mayısta 62.7, haziranda 73.5, temmuzda 83.1 ve ağustosta 85.9 seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğini belirterek, “Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz” dedi.

İŞTE EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI

1 - YENİ DENGELENME:

İstikrar sağlanacak, enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nın ana temalarını ‘Yeni Dengelenme’, ‘Yeni Normal’ ve ‘Yeni Ekonomi’ olarak belirlediklerini bildirerek, her birini ayrı bir meydan okuma olarak gördüklerini vurguladı. ‘Yeni Dengelenme’ sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturacak.

Yeni Dengelenme’de salgının, makroekonomik denge ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırılmasını, iç ve dış dengenin yeniden sağlanmasını, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli rakamlara indirilmesini ve cari işlemler açığının kapatılmasını ifade ettiğini aktaran Albayrak, bu denge üzerine sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceklerini dile getirdi.

2 - YENİ NORMAL:

Dijital dönüşüm hız kazanacak

‘Yeni Normal’e değinen Albayrak, ekonomideki iş yapış şekillerinin, davranışların ve tercihlerin yeniden biçimlendiğini dile getirdi.

Bakan Albayrak, “Ekonomimizin bu sürece gereken uyumu sağlayabilmesi için dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin hayatın her alanına yaygınlaştırılması, yeni finansal çözümlerin üretilmesi ve yeni çalışma modelleri oluşturulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Program döneminde bu zorunluluklara en doğru yanıtı vermek, katma değerli üretimi destekleyecek iş süreç ve modellerini yaygınlaştırmak, yani ‘Yeni Normal’e uyum sağlamak ikinci hedefimiz olacak” dedi.

3 - YENİ EKONOMİ:

Hedef sürdürülebilir büyüme olacak

‘Yeni Normal’ ile yüksek katma değerli, ihracata dayalı, insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli hedefleniyor.

Yeniden dengelenmeyi sağlayarak, yeni normale uyum sağlayarak ekonominin güçlendirileceğini vurgulayan Albayrak, “Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak, rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı ‘stratejik reformları’ hayata geçirmeye devam edeceğiz. Salgın sonrası küresel tedarik zincirinde ortaya çıkan aksamaları fırsata dönüştürerek ülkemizi üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getirecek adımlar atacağız. Bu kapsamda yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracata dayalı, insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli uygulayacağız” diye konuştu.