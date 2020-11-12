3 milyar TL’lik bir yatırım planlıyor

Global bir araç kiralama şirketinin parçası olarak Kovid-19’un ne tür etkileri olabileceğini, pandemi ülkemize gelmeden gözlemleme imkanı yakaladıklarını anlatan Tangün, “Çin, İtalya, İspanya ve diğer ülkelerde yaşanan deneyimlerden ders alarak şirketimizi pandeminin başında doğru konumlandırabildik. Bu süreçte müşteriyi odağımıza alarak hareket ettik ve hijyeni işimizin temel unsuru olarak ele aldık. Eve teslim hizmetimize yoğunluk vererek müşterilerimizin araç kiralama süreçlerini olabildiğince kolaylaştırmaya devam ediyoruz” dedi.



Temkinli iyimserlik...



Müşterilere daha kolay ulaşabilmek amacıyla Bodrum, Antalya ve İstanbul’da 6 yeni şehir ofisi açtıklarını anlatan Tangün, yatırımlarına devam ettiklerini hatırlattı.



2021 yılına ilişkin beklentilerini “temkinli, iyimser” diye niteleyen Tangün, “Turizm sektöründe birikmiş bir talep yoğunluğu mevcut. Pandemi sürecinin de olumlu seyretmesi durumunda turizmde yaşanacak olumlu gelişmelerin araç kiralama sektörüne de yansıyacağını düşünüyorum. İç talep, araç kiralamanın toplu taşımaya alternatif olmasından dolayı olumlu devam edecektir. Müşteri odaklı stratejilerimiz gereği ulaşılabilir olmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2021 yılı için 10 bin üzeri araç ve 2.5-3 milyar TL’lik bir yatırım planlıyoruz” ifadelerini kullandı.



Araç satın almanın maliyetli olması ve kiralamanın toplu taşımaya alternatif olmasının, sektörde pozitif etkiler yarattığını anlatan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Zorunlu ihtiyaç dışında normal şartlarda ülkemizin turizm açısından zengin olması bizim sektörümüzde de pozitif etkiler yaratıyor. Kiralama sektörü, insanların alışkanlıklarını değiştirerek büyümeye devam ediyor” diye konuştu.