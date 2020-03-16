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    HaberlerEkonomi Haberleri 3. sondaj gemisi Kanuni Türkiye’de
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    16.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    3. sondaj gemisi Kanuni Türkiye’de

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni adı verilen 3. sondaj gemisinin dün Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını belirterek, “35 TPAO personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasıyla gemimizin bakım ve geliştirme süreci başlayacak” dedi.

    3. sondaj gemisi Kanuni Türkiye’de

    Dönmez, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kanuni’nin 18 günlük seyrin ardından 13 Mart’ta Doğu Akdeniz’deki kara sularımıza giriş yaptığını ve ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacağını kaydetti.

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