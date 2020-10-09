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    HaberlerEkonomi Haberleri 30 oda ve üzerine sertifika zorunluluğu
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    09.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    30 oda ve üzerine sertifika zorunluluğu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine de “Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu getirdi.

    30 oda ve üzerine sertifika zorunluluğu
    ANKARA Milliyet

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan yeni genelge ile “Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi”nin “Güvenli Turizm Sertifikası” bölümünde değişiklik yapıldı.

    Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında, olağanüstü salgın koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve “www.tga.gov.tr” adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen “Güvenli Turizm Sertifikası”nın, Bakanlık belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince de alınması zorunlu olacak.

    İzin verilmeyecek

    Bakanlık tarafından 1 Temmuz’da yayımlanan söz konusu genelgede, “Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine getirilmişti. Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde işletme faaliyetlerine son verilecek.

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