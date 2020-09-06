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    HaberlerEkonomi Haberleri 30 yılda 10 ton biriktirdiği şişeleri, ekonomiye geri kazandıracak
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    06.09.2020 - 09:21 | | DHA

    30 yılda 10 ton biriktirdiği şişeleri, ekonomiye geri kazandıracak

    Karaman'ın Ermenek ilçesinde çay bahçesi işleten Oğuz Darçın (55), yaklaşık 30 yıldır iş yerinde biriktirdiği atık olan 6 ton cam, 2 ton da pet şişeyi, ekonomiye geri kazandırılması için Ermenek Belediyesi'ne teslim etti. Darçın, ''Biriktirdiğim şişeleri Ermenek Belediyesi'ne devrederek geri dönüşümde kullanmalarına imkan sağladım. Yapmış olduğum işten gurur diyorum. Diğer esnaf arkadaşlarım da aynı duyarlılıkta olmalarını tavsiye ediyorum.'' dedi.

    30 yılda 10 ton biriktirdiği şişeleri, ekonomiye geri kazandıracak

     

    Ermenek'te oturan Oğuz Darçın, 30 yıl önce işlettiği çay bahçesinde kullanılan içeceklerin cam ve pet şişelerini çöpe atmayıp biriktirmeye başladı. Çuval çuval biriktirdiği şişelerin ekonomiye kazandırmak içinde Ermenek Belediyesine teslim etti. 6 ton cam, 2 ton pet şişe olmak üzere biriktirdiği 8 ton şişeler belediye işçileri tarafından kamyonete yüklenip geri dönüşüm tesisine götürüldü.

    Yaptığı içten gurur duyduğunu belirten Oğuz Darçın, "30 yıldır, çay bahçesini işletiyorum. Buradan çıkan atık şişeleri 30 yıldır hiç çöpe atmadım. Bunları bahçemde müsait bir yerde biriktirdim. Sonra bunları Ermenek Belediyesine devrederek, geri dönüşümde kullanmalarına imkan sağladım. Yapmış olduğum işten gurur duyuyorum. Diğer esnaf arkadaşlarıma da aynı duyarlılıkta olmalarını tavsiye ediyorum.'' diye konuştu.

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