300 milyon kişi zoom yaptı!

Koronavirüs salgınının kazananlarından biri de internetteki görüntülü iletişim uygulamaları arasında yer alan Zoom oldu. Video konferans uygulamasının dünyadaki kullanıcı sayısı iki aylık karantina süresinde 10 milyondan 300 milyona fırladı. Zoom’un önem verdiği ülkelerden biri de Türkiye. Ülke bazlı rakamlar açıklanamasa da uygulama, ülkemizde de ciddi patlama yaptı. Şirket Türkiye’de ofis açmayı planlıyor.

Zoom Video Communications Gelişen Pazarlardan Sorumlu Pazarlama Müdürü Emrah Aydın, aralık ayında 10 milyon olan kullanıcı sayısının nisan ayında 300 milyona çıktığını belirterek, “İş dünyasının en popüler uygulamasıyız. Son 3 yılda gördüğümüz yüzde 876 artışla kullanıcı sayısı en çok artan video iletişim platformuyuz. Karşılaştırma için ikinci sırada yer alan rakibimize bakıldığında, bu süre zarfında yüzde 91 artış yaşadığını görüyoruz” dedi.

Aydın, ülke bazlı istatistikler veremediklerini ancak Türkiye’de ofis kurmayı değerlendirdiklerini de açıkladı.

İş dünyasının tercihi

Zoom’u iş dünyasının çok yaygın kullandığını aktaran Aydın, “Koronavirüs sonrasında iş dünyasının yanında bireysel kullanıcılar ve eğitim amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin de Zoom kullanma oranlarında ciddi oranda artış var. Mart ayı itibarıyla 20 ülkede 90 binden fazla okulda kullanılıyoruz. Bu süreçte çalışan, öğrenci, öğretmen olsun her kesimden insanın birbirine ulaşmasını sağladığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz” bilgisini verdi.

Güvenlik artırıldı

Aydın, platformun öncelikle kurumsal müşteriler için tam güvenlik altyapısıyla tasarlandığını da vurgulayarak, şunları söyledi:

“Ancak ürünümüzü hazırlarken birkaç hafta içerisinde tüm dünyanın evden çalışacağını, ders göreceğini ya da sosyalleşeceğini hesaba katmamıştık. Dolayısıyla halihazırda güçlü güvenlik önlemleri bulunmayan kullanıcılar da Zoom kullanmaya başladı. Bu yeni kullanıcılar platformda daha önce öngöremediğimiz problemleri görmemizi sağladı. Açıkları gideriyor, problemlerin üstesinden geliyoruz. Bunlardan bir şeyler öğreniyor ve gelecekte daha iyisini yapmak istiyoruz. 90 günlük bir program açıkladık, platformun güncellemelerini ve risk oluşturabilecek özelliklerini, sorunları giderene kadar durdurduk. Yeni sürüm Zoom 5.0 için etkili güvenlik geliştirmeleri yaptık.”

‘Dünyada 17 veri merkezimiz var’

Emrah Aydın, ‘bu kadar yüksek oranlı ani kullanım artışına altyapınız hazır mıydı’ sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Yazılım mimarimizin hızla artan etkinlik düzeylerini karşılayabileceğinden eminiz. Dünyanın 17 noktasında kendi global veri merkezlerimiz bulunuyor, bununla ses ve video trafiğini yönlendirirken belirgin bir kontrol ve esneklik yeteneği kazanıyoruz. Platformu, bir kullanıcıya yakın bir veri merkezinde kapasite sınırları oluştuğunda, ek trafiğin diğer bir veri merkezine yönlendirilmesini sağlayacak şekilde tasarladık.”

Çinli kurdu 9 yılda değeri 42 milyar $ oldu

Zoom, Çinli Eric Yuan tarafından 2011 yılında kuruldu. Yuan, firmanın CEO’luğunu da yürütüyor. Yuan, Webex’i de kurmuş, daha sonra Cisco’ya satmıştı. Şirket 2019 yılında halka açıldı. Piyasa değeri de son iki ayda katlanarak 42 milyar dolara çıktı. Kurucusu Yuan’ın kişisel serveti de yükseldi. Zoom’un 2.500 çalışanı var.

Zoom’a alternatif uygulamalar

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