3000 kişiye ilave istihdam sağlayacak

Projeleri ve tüm imkânlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin yanında olacaklarını ifade eden SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah, “Küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip korona virüsün etkileri geçtiğinde Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.

Aykut Ferah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na SICPA Türkiye olarak 3.177.000 TL’lik bir destek sağladıklarını açıkladı. Bu zor zamanlarda bireylerin ve bilhassa kurumların, uluslararası firmaların imkânları ölçüsünde destek vermelerinin elzem olduğuna dikkat çeken Ferah, herkesin elini taşın altına koyması, devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir dedi.

SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah, SICPA’nın, 1927 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde kurulduğunu kaydederek, günümüzde 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3000 çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 180’den fazla ülkede satılan, güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. SICPA Türkiye’nin, Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi.