22.04.2020 - 16:49 |
3074 Vergi Kodu Nedir? Özel Usulsüzlük Cezası Nereye Ödenir?
Her trafik cezasının ve her verginin vergi dairesi başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan bir vergi kodu bulunur. Bu vergi kodları ile birlikte vergilerin maddesi ve ayrıntısı da belirlenmiş olur. Vergi kodu araştırılarak vergi ile ilgili tüm ayrıntılara da böylece ulaşılmış olunur. Vergi kodları her vergi için ayrı düzenlendiği için bir vergi kodu birden fazla vergiyi ifade etmez. 3074 kodu da ülkemizde düzenlenen vergi kodlarından sadece bir tanesidir. Peki, 3074 vergi kodu nedir? İşte 3074 vergi koduna dair tüm ayrıntılar.
3074 vergi kodu ülkemizdeki vergi türlerinden biridir. 3074 vergi kodunu duyan kişiler vergi kodunun ne anlama geldiğini merak etmektedirler.
3074 Vergi Kodu Nedir?
3074 vergi kodu özel usulsüzlük cezasını belirten bir vergi kodudur. Özel usulsüzlük cezasını vergi dairesi başkanlığı tarafından kesilen bir ceza vergi türüdür.
Özel Usulsüzlük Cezası Nereye Ödenir?
Özel usulsüzlük cezası vergi daire başkanlığına ödenmektedir. Vergi cezası daire başkanlığına ödendiği gibi aynı zaman da e-devlet üzerinden de ödenmektedir. Anlaşmalı ATM'ler aracılığı ile özel usulsüzlük vergisi yine ödenebilmektedir.