3074 Vergi Kodu Nedir? Özel Usulsüzlük Cezası Nereye Ödenir?

3074 vergi kodu ülkemizdeki vergi türlerinden biridir. 3074 vergi kodunu duyan kişiler vergi kodunun ne anlama geldiğini merak etmektedirler.



3074 Vergi Kodu Nedir?



3074 vergi kodu özel usulsüzlük cezasını belirten bir vergi kodudur. Özel usulsüzlük cezasını vergi dairesi başkanlığı tarafından kesilen bir ceza vergi türüdür.



Özel Usulsüzlük Cezası Nereye Ödenir?



Özel usulsüzlük cezası vergi daire başkanlığına ödenmektedir. Vergi cezası daire başkanlığına ödendiği gibi aynı zaman da e-devlet üzerinden de ödenmektedir. Anlaşmalı ATM'ler aracılığı ile özel usulsüzlük vergisi yine ödenebilmektedir.