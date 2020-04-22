3080 Vergi Kodu Nedir? Vergi Ziyai Cezası Nereye Ödenir?

3080 vergi kodu ile ödeme yapan bir kimse vergi ziyaı cezası için ödeme yapmış olur. Yani vergi ziyai cezasına sahip olan kişiler 3080 vergi kodu ile cezalarını ödemektedir.



3080 Vergi Kodu Nedir?



3080 vergi kodu, vergi ziyai cezası şeklinde açıklanır. Yani 3080 vergi kodu ile ödeme yapıldığında muhasebe işlemlerine kişinin vergi ziyai cezası için ödeme yaptığı yansır. Her vergi türü farklı kodlarla bilindiği için vergi ziyai türünün de kodu 3080 olarak geçmektedir.



Vergi Ziyai Cezası Nereye Ödenir?



Vergi ziyai cezası borcunu ödemek isteyen kişiler öncelikle vergi dairelerine başvuru yapabilirler. Burada veznelerden işlem yapabildikleri gibi internet üzerinden de ödemeler gerçekleşir. Vergi dairelerinin internet sitelerine girerek, ilgili vergi kodunu yazıp ardından kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.