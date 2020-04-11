11.04.2020 - 18:10 | | AA
31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.
Balcı yaptığı yazılı açıklamada, fırın çalışanları ve vatandaşlara, ekmek dağıtımı sırasında gösterdikleri uyum için teşekkür etti.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bugün saat 16.00 itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:
"Fırınlarımızın hem satış yerlerinde hem de araçlarıyla mahalle mahalle yaptıkları dağıtımların intizamlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması ve illerimizdeki vefa sosyal destek gruplarının katkılarıyla süreç olumlu bir şekilde sürdürülmüştür."
Balcı, bir ve beraber hareket etme çabalarının yarın da aynı hassasiyetle sürdürüleceğine inandığını ifade etti.
Sokağa çıkma yasağını ihlal edince... Polise böyle yalvardı!İçişleri Bakanlığı tarafından 31 İlde uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen ve polise yakalanan 2 kişi ceza yememek için elinden geleni yaptı. Ekmek almak için dışarı çıktıklarını ve yasağı bilmediğini söyleyen 2 arkadaş, polislere bir daha ki sefere 10 bin TL ceza kesilmesini bile teklif etti.