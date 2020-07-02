314 milyon Euro’luk demiryolu kredisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi’nin 3 bileşeni bulunuyor.

Birinci bileşen, Filyos Limanı, Çukurova Bölgesi Sanayi Bölgeleri, İskenderun Körfezi Limanları ve uygulama sırasında seçilecek ilave öncelikli yerler dahil olmak üzere öncelikli demir yolu ağı düğüm noktalarında demir yolu iltisak hatlarının ve çok modlu bağlantıların yapımını içeriyor.

İkinci bileşen, ilave yük taşımacılığı düğüm noktalarındaki son kilometre bağlantı altyapısı için fizibilite etütlerinin, detay mühendislik projelerinin, çevresel ve sosyal dokümanların hazırlanmasını ve kontrolörlük hizmetlerinin sunulmasını kapsıyor.

Üçüncü bileşen ise demir yolu teknik standartlarında yeknesaklığın sağlanmasına yönelik teknik yardım, demir yolu yük taşımacılığı sektörünün performansının iyileştirilmesine yönelik bir strateji belgesinin hazırlanmasına destek sağlanması ve demir yolu bağlantılı lojistik merkezleri için bir işletme ve yönetim planı hazırlanması yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın desteklenmesi dahil olmak üzere, proje uygulama desteği, kurumsal güçlendirme, kapasite oluşturma ve ikinci aşama Kovid-19 müdahale desteği sağlanmasını öngörüyor.